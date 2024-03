Cão farejador encontra criança com vida, após 16h nos escombros, em Petrópolis; veja vídeo

Militares do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) resgataram uma criança após 16h horas sob escombros na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio. A ação aconteceu na manhã deste sábado (23), em Petrópolis, nos destroços de uma residência que desabou em decorrência das fortes chuvas que atingiram o bairro Independência.

A menina foi encontrada com a ajuda de cães farejadores do canil do Corpo de Bombeiros, que indicaram o ponto exato onde as buscas deveriam ser realizadas. As buscas começaram ainda na noite de sexta-feira (22) e foi mantida durante toda a madrugada.

Até o momento, sete mortes foram confirmadas no estado do Rio de Janeiro devido às fortes chuvas. O Corpo de Bombeiros (CBMERJ) e a Defesa Civil já foram acionados para cerca de 100 ocorrência e resgataram pelo menos 90 pessoas com vida desde a noite de quinta-feira (21), envolvendo ocorrências de deslizamentos, desabamentos, inundações e alagamentos provocados pelas chuvas.

Em Petrópolis, quatro óbitos foram confirmados. O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), está no município, na região Serrana do estado. Ele ligou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e solicitou auxílio do Exército Brasileiro. Os militares já chegaram à cidade.

Veja vídeo do resgate: