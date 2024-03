Cabeceira da ponte do rio Tarauacá volta a ceder e ameaça isolamento do Juruá

“Já desmoronou um lado, todo mundo vê, sabe, mas ninguém arruma. O problema já tem mais de 4 anos. Agora com a vazante do rio aconteceu o que era previsto, o problema se agravou. Se essa ponte ficar interditada, tudo para, o Juruá vai ficar sem abastecimento de comida, combustível, tudo”, disse Diogo Leite, morador da região.

O superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, disse que ao saber sobre o desmoronamento enviou uma equipe ao local. “Tem equipes trabalhando no trecho e já estão se preparando para ir até lá, provavelmente vamos fazer um escoramento com pedras ou utilizando pranchões. Na semana passada essa área ficou alagada, com a descida do rio acabou acontecendo esse deslizamento. Inclusive, é nesse trecho que vamos fazer o prolongamento de 70 metros da ponte, que já está sendo preparado. Estamos fazendo de tudo para não haver interrupção no trânsito, acredito que em nenhum momento isso vai acontecer. Durante essa obra de prolongamento, que custa R$ 11 milhões, vamos fazer um acesso pela lateral justamente nesse ponto, foi justamente a cheia do rio que retardou o início da obra”, disse.