Botafogo bate o Fluminense e mantém esperança de classificação no Carioca

O Botafogo começou a partida impondo um ritmo muito forte, com marcação alta e recuperação rápida da bola quando estava sem ela, a defesa Tricolor demorou para entrar no jogo e sofreu. O primeiro gol saiu aos 2 minutos, quando Raí passou para Marlon Freitas na área chutar forte no canto. O Fluminense ensaiou a reação com Lelê, que recebeu livre nas costas de Bastos, mas o atacante desperdiçou com chute para fora. Aos 15, Raí pega sobra e chuta forte de fora da área para ampliar a diferença. Felipe Alves ainda salvou outro chute de Marlon Freitas para evitar o terceiro gol. Aos poucos, o Tricolor passou a melhorar a saída para equilibrar o jogo e voltou a insistir nas jogadas de média distância, nas costas da marcação. Assim, aos 25, Lelê recebeu lançamento em profundidade, a defesa se embolou para afastar e o atacante chutou na saída do goleiro e diminuiu a diferença no placar. Lelê ainda teve outra oportunidade semelhante, que acabou finalizando de forma displiscente. O ritmo diminuiu na reta final do primeiro tempo, com as equipes jogando de igual para igual.