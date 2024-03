Bocalom descarta realizar segunda edição do Programa Recomeço: “É ano eleitoral”

O prefeito Tião Bocalom descartou na manhã deste sábado, 9, uma segunda edição do Programa Recomeço – destinado à distribuição de móveis e eletrodomésticos à população afetada pela enchente em Rio Branco.

De acordo com o chefe do Executivo Municipal, a razão para não fazer uma nova edição do programa é devido a questões eleitorais. “Este ano não. É um ano eleitoral e a gente evita esse tipo de coisa que pode criar situações indesejadas com a justiça eleitoral”, explicou.

Bocalom, no entanto, garantiu que ainda existem móveis e eletromédicos da primeira edição realizada no ano passado. “Nós temos apenas os móveis que ainda sobraram, alguns materiais que estamos dependendo de uma consulta para decidir se fazemos a entrega. Precisamos tomar cuidado para não caracterizar benefícios individuais ao eleitor. E eu não posso ir para uma eleição, ganhar uma eleição no voto e perder no tapetão”, declarou.

O gestor avisou ainda que a enchente de 2024 não trouxe prejuízos na proporção da alagação do ano passado, apesar de ter sido maior. “Esse ano a gente não teve perdas como ano passado, porque em 2023, foi mais devido à enxurrada e nós não tivemos enxurrada nos igarapés, agora com grande proporção. Então a perca esse ano é mínima, porque o rio vai subindo devagar, dá tempo das pessoas tirarem as coisas de dentro de casa”, garantiu.

Em 2023, foram entregues 17.429 mil itens, como camas, colchões, travesseiros, fogões, botijas de gás, televisão, tanquinhos de lavar roupa, ventiladores, travesseiros, camas boxes de casal e solteiro, guarda-roupas e outros itens. Mais de 4 mil famílias foram beneficiadas, priorizando as em situação de maior vulnerabilidade.