Bocalom critica entrega de sacolões do governo e diz irá cadastrar famílias

O prefeito Tião Bocalom publicou um vídeo na tarde desta sexta-feira, 8, criticando a entrega de sacolões feita pelo governo do Estado, que vem sendo realizada no Casarão, no centro da capital acreana.

Bocalom se incomodou com reclamações que estavam sendo direcionadas à prefeitura. “Estou fazendo esse vídeo porque não dá para aguentar tanta coisa ruim que querem colocar para gente. Aquilo ali não tem nada com a prefeitura. A gente não bota os sacolões em um canto e chama o povo para entregar de qualquer jeito. Isso é no Casarão e, portanto, deve ser alguma coisa do governo”, disse.

O prefeito de Rio Branco afirmou que antes da entrega dos sacolões, a prefeitura vai cadastrar as famílias.

“A prefeitura vai primeiro cadastrar as casas, vamos começar amanhã e depois decidir quem vai receber sacolão e só vai ser beneficiado quem realmente foi alagado. Quem está nos abrigos, vai receber seu sacolão quando sair de lá e voltar para sua casa”, explicou.

Veja o vídeo: