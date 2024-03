BNDES tem lucro de R$ 5,3 bi no 4º tri, alta de 55%; inadimplência recua a 0,01%

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou lucro recorrente de R$ 5,3 bilhões no quarto trimestre do ano passado, alta de 55% em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo números publicados nesta segunda-feira (4).

A carteira de crédito do banco somou R$ 515 bilhões, indicando crescimento de 7,4%, enquanto o retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROE) ficou em 15,8%, alta de 4,84 ponto percentual (p.p.) em 12 meses.

Alexandre Abreu, diretor financeiro do BNDES, explicou que, com o aumento do lucro e o menor pagamento de dividendos, o patrimônio líquido saltou 15,2% em um ano, para R$ 151,3 bilhões.

O executivo também destacou que a taxa de inadimplência – de atrasos superiores a 90 dias – caiu 0,12 p.p. na comparação com o fim de 2022, para apenas 0,01%.

Segundo ele, é o terceiro trimestre seguido de mínima histórica da taxa de calote. Abreu disse que, provavelmente, essa taxa de inadimplência é a menor da história do sistema financeiro brasileiro.