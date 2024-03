Bebê acreano que precisava do remédio mais caro do mundo morre na Capital

A menina Manuella Galdino, de apenas 10 meses, que lutava contra a Atrofia Muscular Espinhal (AME), não resistiu às complicações da doença e faleceu. O anúncio da morte foi feito pelo perfil no Instagram administrado pelos pais de Manuella, na madrugada desta quarta-feira (20) onde eram divulgados pedidos de ajuda.

REVEJA AQUI: No Acre, mãe implora por remédio de R$ 6 milhões para salvar a filha

No último dia 20 de janeiro, o ac24horas publicou o pedido de socorro da mãe de Manuelle, Isabel Santos, que exigia do Estado o fornecimento do remédio mais caro do mundo, Zolgensma, para a filha, e pedia ajuda financeira para processar o Estado. O valor do medicamento é de R$ 6 milhões.

No dia 28 de fevereiro, Isabel publicou que tinha conseguido ajuda do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, e da deputada federal Meire Serafim, mas não está claro se a menina chegou a conseguir o acesso ao medicamento.

O velório ocorre na funerária Bom Jesus, na rua Isaura Parente, número 196, Bosque, em Rio Branco.