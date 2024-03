BBB24: Zezé Di Camargo se pronuncia após desclassificação de Wanessa

O cantor foi sincero ao falar do apreço que sente pela cantora e destacou a importância do seu papel de pai em ocasiões de apoio e possíveis “puxões de orelha”. A estrela deixou o reality da Rede Globo no sábado (2) após uma suposta agressão a seu colega de confinamento, Davi.

‘’(…) Filho, independente do que ela pedir, do que eles estão fazendo, a gente tem saudade toda hora. Você discute, puxa a orelha, dá um castigo. Pai tem esse papel de dar, mas também fiscalizar para que tome os caminhos certos na vida. Independente do caminho dela agora, minha função como pai é: precisou de mim, estou aqui 24 horas. Precisou do meu braço? Toma! Precisou do meu rim? Tira e faz a cirurgia. Precisou do meu coração? Vai ter meu coração’’, disse ele em entrevista à “Quem”.

Wanessa se manifestou pela primeira vez nesta terça-feira (5) sobre a sua expulsão do BBB.

‘’(…) Eu nunca imaginei que eu sairia dessa maneira do programa. Mas eu quero hoje aqui pedir desculpas, de coração, a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro. Nunca foi minha intenção (…)’’, disse ela em um dos trechos do vídeo postado em suas redes sociais.

Confira o pronunciamento de Wanessa na íntegra: