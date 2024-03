Calcinha Preta desembarca no Acre para show no estacionamento da Uninorte

A Banda Calcinha Preta desembarcará em solo acreano na noite desta quarta-feira, 27 de março, às 23h, para o aguardado show que ocorrerá no estacionamento da Uninorte na noite de quinta-feira (28), véspera de feriado.

Em fevereiro, a organização do evento havia divulgado que a apresentação da banda de forró aconteceria no estacionamento da Arena da Floresta, no Segundo Distrito. No entanto, o local foi alterado para a região do Primeiro Distrito.

A banda, famosa pelos hits conhecidos do público como “Manchete dos Jornais”, “Mágica” e “Hoje a Noite”, também realizou uma boa ação, destinando R$ 30 mil reais para as famílias afetadas pela enchente no Acre.