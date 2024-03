Associação dos Procuradores do Estado do Acre doa 2,4 toneladas de alimentos a famílias alagadas

A Associação dos Procuradores do Estado Acre doou neste domingo, 3, ao Governo do Acre, 220 sacolões para contribuir com a ajuda aos atingidos pelas cheias dos rios em todo o estado. Além de alimentos, as doações incluem água mineral, kits de limpeza e higiene pessoal.

Thiago Torres, presidente da associação, falou sobre a necessidade de união de todos os setores em prol do auxílio às pessoas necessitadas. “São 2,4 toneladas de alimentos, um montante de cerca de R$ 25 mil reais, que irão ajudar bastante. Os Procuradores do Estado, na sua função de defender o estado, estão dando uma ajuda direta aos cidadãos acreanos”, disse.

A procuradora-Geral do Estado, Janete Melo d’Albuquerque Lima, disse que a instituição tem trabalhado para se engajar na contenção da crise no Acre. “Temos trabalhado nesse engajamento. Estamos dando celeridade a toda a parte processual em que podemos ajudar, para que essas pessoas recebam tudo o que precisam o mais rápido possível”, afirmou.

O governador Gladson Cameli, que esteve durante o evento de entrega na Biblioteca Pública de Rio Branco, centro da capital, falou sobre a necessidade de unir forças para superar momento atual da crise de cheias de rios em todo o estado. “Não é o governador que pede ajuda, é o Acre. Em 5 anos de mandato pegamos a crise da COVID-19 e desastres naturais. Agradeço a toda equipe governamental, independente do cargo, é o momento de unirmos forças e esse gesto da Associação dos Procuradores do Estado do Acre é importante”, disse o governador.

Gladson pediu ainda que os moradores de áreas de risco deixem suas residências antes da chegada iminente do perigo, para diminuir o perigo contra as suas vidas: “Um minuto faz diferença, não se arrisque”.

O Governo do Acre é o responsável pela distribuição dos alimentos. Mas ao menos 80 cestas básicas serão enviadas ainda neste domingo a Porto Acre, no interior do estado.