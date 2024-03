Artistas locais promovem evento solidário para arrecadar alimentos e insumos ao afetados pela enchente

Os artistas locais acreanos decidiram se unir e promover um evento solidário. O objetivo é arrecadar alimentos e produtos de limpeza para as famílias que moram em áreas vulneráveis à ação do Rio Acre e dos igarapés de Rio Branco. O evento vai ocorrer no domingo (17), a partir das 4 horas da tarde, na Concha Acústica, capital acreana.

Samyron Andrade, integrante do grupo Cobras Dance, revelou à reportagem do ac24horas que a ideia partiu do coletivo de músicos da cidade. A entrada será um quilo de alimento, produtos de higiene e limpeza, fraldas, roupas e água mineral.

“Essa ideia vem do coletivo de música dos artistas que se reuniram pra gente fazer essa atividade com os parceiros envolvidos, mas, precisamos das autorizações”, comentou.

Samyron disse ainda que uma reunião deverá ocorrer nesta quarta com representantes do poder público para definir questões de logística. Além disso, ele conta que o evento deverá ser transmitido nas redes sociais. “O evento vai ser transmitido ao vivo pela rede de comunicação da Fundação Elias Mansour (FEM). Ao acabar, a gente vai entregar os sacolões arrecadados. A gente vai fazer e estimular a iniciativa privada. A gente visa (sic) arrecadar alimentação, produtos de limpeza e sacolões”, declarou.

A apresentação da atração musical será por conta dos artistas Sandra Melo e Ferdiney Rios. O astro dos Cobras Dance frisou também que o evento terá uma interação entre os artistas. “Vai ser muito bacana”, garantiu.

Além dos Cobras Dance, também vão participar do evento o cantor Eduardo Casseb, Bob Ney e Bob Nilton, Rangel Borges, Levada do Ghetto e outros artistas locais.