Arraia é fisgada no Calçadão do Novo Mercado Velho e atrai curiosos em Rio Branco

A pesca de uma arraia assustou transeuntes do Novo Mercado Velho, na margem do primeiro distrito do rio Acre, na capital acreana, na noite desse domingo (3).

Imagens que circulam em uma rede social mostram o momento em que um homem puxa uma linha, trazendo o animal de cerca de 50cm de diâmetro até o Calçadão do Mercado, no momento em que os presentes se assustam.

A gravação que o ac24horas teve acesso foi interrompida neste momento (veja o vídeo abaixo).

As arraias são consideradas os peixes cartilaginosos de água doce mais venenosos que a humanidade conhece, mas são uma das espécies mais vitimizadas em razão da pesca acidental em água doce. Algumas pessoas que compartilham seu ambiente com estes animais os consideram mais perigosos do que as piranhas ou poraquês. Apesar disso, são criaturas dóceis e não costumam atacar humanos.

No entanto, por serem animais de hábito bentônico, ou seja, que costumam ficar escondidas sob a areia, no fundo dos rios. Podem ser acidentalmente pisadas por banhistas ou pescadores desavisados. Neste caso, em comportamento defensivo giram o corpo movimentando a cauda rapidamente e introduzem o ferrão no pé da vítima.

Veja o vídeo: