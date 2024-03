Arena MRV, do Atlético-MG, é eleito Estádio do Ano em concurso internacional

Casa do Atlético-MG, a Arena MRV venceu o concurso internacional de “Estádio do Ano”, relativo a 2023, promovido pela plataforma online Stadium DB. O estádio do Galo faturou o prêmio com 25.515 pontos, com mais de 3 mil pontos à frente do BBBank Wildpark, do Karlsruher, da 2ª divisão da Alemanha.

A eleição foi feita por meio de votação popular e se encerrou no último domingo (10). Inaugurada oficialmente em agosto de 2023, a Arena MRV era a única representante do futebol brasileiro no concurso.

O empreendimento tinha como concorrentes estádios de China, Arábia Saudita, Tanzânia, Polônia, Alemanha, Turquia, Irã, Coreia do Sul, Hungria, Ilhas Salomão, Croácia, Áustria, Costa do Marfim e Argélia.

Cada participante da votação podia selecionar até cinco estádios, dando pesos diferentes para cada voto (de 5 a 1). Na história do concurso, dois estádios brasileiros já haviam vencido a competição: em 2012, a Arena do Grêmio, e, em 2014, o Allianz Parque, casa do Palmeiras. O vencedor ganha uma placa de reconhecimento do Stadium DB.

Com seis meses desde a inauguração, a Arena MRV já superou a marca de 400 mil torcedores no acumulado. Ao todo, foram 13 partidas disputadas no local até o momento.

Números e curiosidades da Arena MRV

As obras para a construção do novo estádio do Galo tiveram início no dia 20 de abril de 2020. Em cerca de três anos, mais de 5 mil pessoas passaram pelas obras e contribuíram com a construção da casa alvinegra.

A Arena MRV, considerada a mais moderna da América Latina, também conta com inúmeras inovações na área tecnológica. No total, são 9.774 antenas de Wi-Fi para torcedores e profissionais de imprensa. Dois telões de 144m² estão instalados para contribuir na interação com os espectadores.

Como contrapartidas sociais e ambientais, a Arena MRV estabeleceu R$ 80 milhões de investimento na infraestrutura urbana da região, com a reconstrução da unidade básica de saúde (UBS) do bairro Califórnia, a criação do Instituto Galo e se responsabilizou pelos 26 mil m² de área verde ao lado do estádio.

Atlético-MG já superou marca de 460 mil torcedores

Seis meses após a inauguração, a Arena MRV já superou a marca de 460 mil torcedores no acumulado. Ao todo, foram 14 partidas disputadas pelo clube no novo estádio até o momento, com nove vitórias, um empate e três derrotas. O camisa 10 do Galo, Paulinho, é quem mais balançou as redes na Arena MRV, com nove gols.

Arena MRV como importante fonte de receita

A expectativa de que a Arena MRV se tornaria uma importante fonte de receita para o Atlético-MG foi confirmada novamente durante a primeira fase do Campeonato Mineiro. O Galo já registrou lucro líquido de mais de R$ 4 milhões nos jogos como mandante no Estadual. Na primeira partida da semifinal contra o América-MG, o lucro superou R$ 1 milhão.

No Mineiro de 2023, o Galo realizou três jogos no Independência e um no Mineirão ao longo da primeira fase. O clube teve R$ 469 mil de lucro líquido ao fim da primeira fase.

O valor engloba o que foi arrecadado com a venda de ingressos, alimentos, bebidas e estacionamento nos dias de partidas, após a dedução de todos os gastos. A margem de lucro foi de 60%.

Novas fontes de renda

Ao mesmo tempo em que trabalha para diminuir os custos e aumentar a margem de lucro, o Atlético-MG pretende aumentar as fontes de receitas da Arena MRV. Está prevista para 2024 a inauguração de um restaurante no estádio. Uma Mega Loja do Galo, novos lounges e o museu do clube também funcionarão no local e poderão render dinheiro aos cofres do clube.

Palco para shows internacionais

Desde a inauguração da Arena MRV, a casa do Galo já recebeu diversos artistas relevantes na música nacional e internacional, como Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Paul McCartney, Jota Quest e Maroon 5.