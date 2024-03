Após ser preso no Acre, homem que matou travesti a golpes de facão, chega em RO e irá para presídio

Jaime dos S. L., 42 anos, chegou no fim da manhã desta quarta-feira (13/03), em Porto Velho (RO). Ele foi preso ontem no Estado do Acre, suspeito de ter matado a travesti Helen de Roma, a golpes de facão, em fevereiro deste ano.

Após ser preso pela equipe da Polícia Civil do Acre e de Rondônia, ele foi transferido de avião, para Porto Velho (RO), onde irá responder pelo crime.

Investigação

A Polícia Civil iniciou as investigações localizando o suspeito na cidade de Porto Acre, a 20 KM de Rio Branco, identificando o veículo usado no crime. Com o apoio crucial da Delegacia Geral de Polícia, Serviço Aéreo da Polícia Civil (SAER PC/RO) e da SESDEC, os policiais civis da 1ª DERCV se deslocaram até o Acre e, com a cooperação da polícia local, efetuaram a prisão do suspeito e apreenderam o veículo utilizado no crime.

De acordo com a delegada da (1ª DERCV), o suspeito é apontado como meticuloso por tentar evitar a detecção das câmeras de segurança da cidade. Apesar da complexidade do crime e devido às circunstâncias e sem testemunhas, a 1ª Delegacia de Homicídios cumpriu com êxito a identificação do autor do crime.

Uma arma e o facão usado no crime, também foram apreendidos durante ação da Polícia.

Por Portal de Rondônia