Após expulsão, Rafinha Bastos alfineta Wanessa Camargo: “Celebrando”

Rafinha Bastos usou as redes sociais para alfinetar Wanessa Camargo após ela ser expulsa do BBB 24 por conta de uma agressão ao participante Davi Brito.

No X (antigo Twitter), Rafinha fez, nesse sábado (2/3), uma sequência de posts afirmando que estava feliz com a punição de Wanessa e relembrando o processo que perdeu para a cantora há 10 anos — na ocasião, o humorista precisou pagar R$ 150 mil à filha de Zezé di Camargo.

“Muitas pessoas pensam que eu fiquei feliz com a queda da Wanessa Camargo. Acham que eu tô celebrando o momento ruim que ela ta vivendo e que eu me sinto vingado. Essas pessoas devem estar com calor. Porque é verão e elas estão COBERTAS DE RAZÃO”, disse o humorista.

Em outra publicação, ele volta a provocar. “Ta achando que essa foi a pior coisa que a Wanessa Camargo fez na vida??? Pfff. Sabe nada! Ela doou o meu dinheiro para o João de Deus (ex-médium preso por estuprar mulheres em Goiás). Ta bom para você?”.

Rafinha foi condenado pela Justiça a pagar uma indenização de R$ 150 mil após uma fala, durante o programa CQC, referente à cantora, que estava grávida na época. “Comeria ela e o bebê”, disse o humorista na época. A “piada” lhe rendeu um processo movido pelo ex-marido da cantora e pai da criança, Marcus Buaiz.

Wanessa foi expulsa após ter dado um tapa no pé de Davi enquanto ele dormia. A cantora estava bêbada e o brother se sentiu agredido. Ele fez uma reclamação no confessionário e, após analisar as imagens, a produção decidiu expulsar Wanessa do jogo.