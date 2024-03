Após seis meses, governo põe em funcionamento nova balsa com rebocador no município de Xapuri

O serviço de travessia do Rio Acre em Xapuri, operado pelo Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura Aeroportuária (Deracre), passou a funcionar a partir desta sexta-feira, 8, com uma nova balsa, impulsionada por rebocador.

Após 6 meses de espera, desde que o governo enviou a nova embarcação a Xapuri, a população aguardava com ansiedade pelo incremento, em razão das grandes dificuldades e problemas apresentados rotineiramente pela balsa movida a motores de rabeta.

A nova balsa mede 21 metros de comprimento por 4,8 de largura e vai, segundo o Deracre, proporcionar uma nova condição para o importante serviço de travessia entre os dois lados da cidade, única alternativa para o tráfego de veículos.

“É um grande avanço, pois agora os veículos não terão mais que descer de ré. Entrarão de frente e sairão de frente, e agora não teremos mais problemas, uma vez que, além da balsa nova, teremos a outra que ficará de reserva”, explicou Sula Ximenes, a nova diretora-presidente da autarquia.

O diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães, que até pouco tempo esteve à frente do órgão, também falou sobre a importância do lançamento da nova embarcação.

“Uma inovação necessária com a demanda de transporte que essa travessia tem hoje. No passado, atravessavamos aqui dez carros por dia e hoje são 10 carros por hora. Então foi preciso fazer esse avanço, mas agora a meta do governo é do Deracre é a ponte”, disse.

Apesar da renovação da embarcação, a população de Xapuri está com as expectativas voltadas para a conclusão da ponte que está em construção e tem previsão de ter as obras retomadas em abril deste ano, apósa paralisação que começou com o período invernoso.