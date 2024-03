Apesar da vazante, Cemaden alerta para situação do Rio Acre em Rio Branco

FOTO: JARDY LOPES

O boletim do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) com previsão para este sábado (9) considera alta a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos na região Vale do Acre, com destaque para o município de Rio Branco devido ao nível do rio Acre. “Embora esteja em vazante, encontra-se acima da cota de inundação”, diz o Cemaden.

Considera igualmente alta a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos na região Vale do Juruá devido à propagação das ondas de cheia dos rios Juruá, Tarauacá e Envira, somadas à possibilidade de pancadas de chuva localizadas, principalmente na porção Oeste do estado.

“Considera-se moderada a possibilidade de ocorrência de eventos de inundação na mesorregião Sul e Sudoeste Amazonense, devido à propagação da onda de cheia do Rio Acre, Juruá e Tarauacá”, conclui o boletim do Cemaden.