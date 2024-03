Anvisa divulga relatórios de monitoramento de sódio e açúcares em alimentos industrializados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou dois relatórios de monitoramento de alimentos industrializados, referentes aos anos de 2020 e 2021:

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/monitoramento/programas-nacionais-de-monitoramento-de-alimentos/RELATRIODOMONITORAMENTODOTEORDESDIOEMALIMENTOSINDUSTRIALIZADOS2020e2021.pdf

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/monitoramento/programas-nacionais-de-monitoramento-de-alimentos/relatorio-do-monitoramento-do-teor-de-acucar-em-alimentos-industrializados-do-ano-de-2021

Os resultados das análises da Agência são utilizados pelo Ministério da Saúde (MS) para monitorar o cumprimento das metas estabelecidas nos Planos Nacionais de Redução de Sódio e Açúcares em Alimentos Industrializados.

Os planos são estratégias de saúde pública voltadas para a diminuição da ingestão de sódio e açúcares pela população brasileira. Eles são compostos por acordos voluntários entre o MS e entidades representativas da indústria de alimentos, com metas para a redução dos teores de sódio e açúcares em categorias prioritárias de alimentos.

A Anvisa é responsável por coordenar os programas de monitoramento, em parceria com os laboratórios oficiais e as Vigilâncias Sanitárias, que realizam a coleta e a análise dos produtos no mercado.

Resultados

Em relação ao monitoramento de açúcares, entre as 11 categorias avaliadas constatou-se que 81,8% exibiram um teor médio de açúcares dentro dos limites definidos pelo acordo voluntário.

As duas categorias que não atingiram as metas estabelecidas foram as de “biscoitos doces sem recheio” e “biscoitos tipo wafers”.

No caso do sódio, o relatório aponta que 28% dos produtos analisados não atingiram as metas estabelecidas. As categorias mais críticas são: “biscoito salgado”, “bolos prontos sem recheio”, “hambúrgueres”, “misturas para bolo aerado”, “mortadela conservada em refrigeração”, “pães de forma”, “queijo mussarela” e “requeijão”.

Em outras categorias observou-se progresso, como o caso dos “Biscoitos doces tipo maria e maisena”, indicando uma tendência positiva.

Embora ainda haja avanços a serem realizados, os resultados dos monitoramentos oficiais apontam que há grande percentual de alcance das metas pactuadas e que estas foram responsáveis por reduções dos teores médios de sódio e açúcares na maioria das categorias de alimentos priorizadas.

Por: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Fonte: Agência Gov Brasil