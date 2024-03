Andressa Urach confirma volta ao Miss Bumbum após polêmicas

Andressa Urach usou as redes sociais para fazer um anúncio que os fãs da modelo esperavam por muito tempo: seu retorno ao Miss Bumbum. Ela estará à frente da final da atração que lhe deu visibilidade, mesmo após as polêmicas envolvendo o concurso . “Estou de volta”, escreveu.

“Vocês acharam que eu não ia rebolar a minha bunda hoje? Pois é, eu vou e muito! Estou de volta ao Miss Bumbum”, disse num vídeo compartilhado no Instagram.

Além da notícia, Urach ainda fez um convite para as mulheres que pretendem conquistar a fama: “Eu estou à frente do concurso neste ano, sou a apresentadora. Vamos escolher juntos a Miss Bumbum 2024. Você quer ficar famosa? Então essa é a sua oportunidade. As vagas estão abertas e você já pode fazer inscrição”.

Em agosto do ano passado, algumas candidatas da disputa culparam Andressa de “queimar” o evento, por conta da ligação dela com a prostituição. “”Ela fala abertamente sobre prostituição. É um concurso de beleza como qualquer outro. As pessoas acabam julgando. Eu fui julgada, disseram que eu fazia programa”, reclamou Marina Smith na ocasião, um dos maiores nomes do Miss Bumbum.

E ainda rebateu: “Ela nunca ganhou o título de Miss Bumbum. [Mas] muitas meninas estavam com vergonha por ela se expor tanto. A imagem dela vincula todas as envolvidas como se fossem prostitutas”.

Andressa Urach foi vice-campeã da edição de 2022, mas foi a candidata que mais levou o nome do concurso para a mídia.