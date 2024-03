Ana Hickmann teria plantado ‘arma’ para incriminar o ex-marido

Nesta terça-feira (12), a apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, teve o seu nome mais uma vez envolvido em polêmica. Ela, que em novembro do ano passado registrou um boletim de ocorrência, afirmando que foi agredida e ameaçada pelo então companheiro, o empresário Alexandre Correa, foi acusada de plantar arma para incriminar o ex-marido.

De acordo com informações do jornalista Ricardo Feltrin, no Youtube, a apresentadora da Record teria ‘plantando uma arma’ para incriminar Alexandre Correa. Segundo ele, no último domingo (10), o advogado do empresário, Enio Martins Murad, participou de uma live e durante a transmissão, o advogado acusou Ana Hickmann. “Acusou de plantar uma arma no apartamento em Perdizes, um dia antes dela ir à polícia pedir uma medida protetiva contra Alexandre, sob a justificativa que ele era uma pessoa perigosa”, diz o vídeo.

No vídeo, o jornalista faz um breve relato dos acontecimentos desde quando Ana Hickmann acusou o ex-marido de agressão. “No dia 11 de novembro ela acusa o Alexandre de a agredir ela na casa de Itu. Ela vai lá fazer o exame de corpo de delito e o corpo de delito não fala de nenhuma coisa de agressão, tampouco ela fala de agressão, mas ela tinha feito o BO. E aí, como um passe de mágica, surge uma lesão corporal. Três dias depois ela vai na polícia ameaçar ele de andar armado, ameaçando a vida dela e que ela tinha uma arma. No dia seguinte, vai lá o Alexandre depor em Itu e enquanto ele está depondo a delegada simplesmente fala que estavam arrombando a casa atrás de uma arma, e essa arma nunca foi encontrada”, continua.

Segundo as informações, a arma teria sido comprada por alguém próximo da família do ex-casal. “Essa arma foi comprada num leilão de armas, usada na Revolução de 1932. E essa pessoa comprou essa arma e pediu para guardar no cofre de Ana Hickmann em Itu. O Alexandre nem sabia dessa arma, pediram para ela especificamente”, disse. “E ai de repente esse cofre vem para São Paulo, e um pouco antes dessa falsa acusação, ela tenta checar se a arma estava realmente em Perdizes. E aí uma pessoa confirma pra ela que estava. Mas todo mundo ficou assustado com a curiosidade dela de que ela estava com a arma. E como ela já tinha acusado o Alexandre, isso acabou vazando para amigos do empresário, porque sabiam que ela iria acusar”, completou.

Fonte: UOL via Observatório dos Famosos