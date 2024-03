Alerta amarelo: Inmet emite novo aviso de fortes chuvas

Foto: Whidy Melo/ac24horas

O Instituto de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira, 6, um aviso para chuvas intensas em todo o Acre válido até às 10 horas da próxima sexta-feira, 8, com chuvas previstas de até 50mm por dia e ventos que podem chegar a 60km/h. Segundo o Inmet, por causa das chuvas e ventos esperados, podem ocorrer cortes de energia elétrica, queda de árvores e galhos e descargas elétricas.

A Defesa Civil está monitorando também a cheia nos igarapés após as fortes chuvas. Os mais preocupantes são o Batista e o São Francisco. “Estamos monitorando a situação dos dois, sendo que o Batista deságua no São Francisco, que já está bastante cheia por conta do represamento da água do Rio Acre. Vamos continuar monitorando essas famílias que estão nas margens dos igarapés. O que nos alenta é que nos último dia 22, já retiramos as famílias que estão nesta situação”, explicou Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.

Rio Branco recebeu cerca de 60 milímetros de chuva nesta quarta-feira. Desse total, aproximadamente 40mm de chuvas ficaram concentrados no espaço de apenas 90 minutos. Com isso, o nível do Rio Acre voltou a subir e marca às 9h de hoje 17,89m na capital acreana.