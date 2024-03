Alagação do Rio Juruá alcança 12 mil pessoas em Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, com o Rio Juruá alcançando os 13,75 metros nesta segunda-feira, 4, cerca de 3 mil famílias são atingidas pela cheia do manancial, com um total de 12 mil pessoas em 12 bairros e 9 comunidades rurais.

Nove famílias foram removidas de casa pela prefeitura e estão abrigadas na Escola Municipal Corazita Negreiros, no Bairro do Telégrafo, e 12 famílias estão em casa de familiares. A interrupção do fornecimento de energia elétrica começou pelo Centro, onde 19 imóveis já estão sem luz.

Os bairros onde as residências já estão tomadas pelas águas são o Saboeiro, Cruzeirinho, São Salvador, Manoel Terças, Lagoa, Beira Rio, Várzea, Remanso, Cobal, Miritizal, Olivença e Cohab. As Comunidades rurais são Laguinho, Florianópolis, Tapiri, Valparaíso, Boca do Môa, Mirim, Praia Grande, Estirão do Remanso e Estirão do São Luiz.

À medida que o Rio Juruá se eleva, atingindo mais famílias, a prefeitura de Cruzeiro do Sul faz o chamado aos parceiros para atuar no socorro às pessoas. O trabalho inclui o monitoramento do manancial in loco e com o uso de tecnologia, a retirada de famílias de casas alagadas e a remoção para os abrigos públicos. Neste domingo, o Exército Brasileiro, por meio do Comando de Fronteiras Juruá/61° Batalhão de Infantaria de Selva- BIS, passou a agir.

O comandante da corporação, Tenente-Coronel Gustavo Moreira Matias, esteve na Defesa Civil do município e apresentou o efetivo do dia, de 13 homens, além de caminhão e barco. O comandante, Tenente-Coronel Matias, enfatizou que o batalhão está preparado para mobilizar mais de 100 homens, mais embarcações e viaturas, se necessário, para atuar.

“Inicialmente estamos com o apoio de caminhão de 5 toneladas, uma embarcação e estamos empregando 13 militares. No batalhão nós temos o efetivo de mais de 100 homens, com mais embarcações, mais viaturas em condições de ser acionado e empregados em toda a área do município de Cruzeiro do Sul”, garantiu o comandante.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul dispõe de equipe e efetivo de 10 caminhões e 15 barcos e lanchas para usar no socorro as famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá, com cerca de 130 homens para acionar em caso de necessidade, contado com os parceiros como o Governo do Estado, Exército e Marinha. Além da Corazita Negreiros, outras 4 escolas municipais já estão prontas para abrigar as famílias.