Acre vai receber 51 obras e equipamentos do Novo PAC

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncia, nesta quinta-feira, dia 7 de março, o resultado de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções, que compreendem os eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva.

As 16 modalidades são executadas pelos Ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte e somam R$ 23 bilhões em investimentos.

No total, foram selecionadas 6.778 obras e empreendimentos nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros. As seleções priorizaram a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade, conforme divulgado no lançamento do programa.

Os investimentos contemplam 86% dos municípios do Acre. Com as propostas selecionadas, o estado receberá investimentos do Governo Federal para realizar 51 obras, que irão melhorar o acesso a serviços de saúde, educação, esporte e cultura. Os benefícios alcançarão mais de 792 mil acreanos, 95% da população do estado.

O Acre teve participação ativa no Novo PAC Seleções, inscrevendo propostas em todas as modalidades. No total, 19 municípios foram contemplados. Estima-se que as obras e empreendimentos do Novo PAC Seleções beneficiem uma população de 792 mil acreanos nas áreas de saúde, educação, cultura e esporte.

Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.