Acre é um dos estados que não apresentam sinais de crescimento de Síndrome Respiratória

(Foto: ASN)

O boletim da Infogripe, publicado pela Fio Cruz em relação à semana epidemiológica de 25 de fevereiro ao último dia 2 de março, traz uma notícia positiva para o Acre. O estado é um dos três do país que não apresentam sinal de crescimento das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG).

Na presente atualização, 23 estados apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins, diz o boletim.

O boletim diz ainda que em relação aos casos de SRAG por COVID-19, observa-se relação com o sinal de aumento nos estados de centro-sul do país. Há sinal de aumento nas SRAG por Influenza A (gripe) em estados do nordeste, sudeste e sul. No sudeste e sul, ocorre em combinação com o aumento por COVID-19. Também se observa aumento recente de SRAG por VSR em alguns estados de diversas regiões, impactando principalmente as crianças de até 2 anos.

Entre as capitais, Rio Branco também está fora da previsão de aumento, sendo que 18 apresentam sinal de crescimento nos casos de SRAG: Aracaju (SE), Belém (PA), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Macapá (AP), Maceió (AL), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).