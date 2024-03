31,8% das acreanas estão fora do mercado de trabalho por causa das tarefas domésticas

No Acre, 31,8% das mulheres não conseguem trabalhar fora de casa devido aos afazeres domésticos. Essa taxa é a maior do país, segundo o “Levantamento Sobre Gênero, Trabalho e Parentalidade no Rio Grande do Sul”, publicado pelo PUCRS Data Social: Laboratório de Desigualdades, Pobreza e Mercado de Trabalho. A fonte de dados é da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua, em sua versão trimestral.

O estudo traz uma comparação entre as unidades da federação. Apesar dos preocupantes dados acima mencionados, no Rio Grande do Sul temos a menor taxa de mulheres fora do mercado de trabalho (13,4%).

Em São Paulo, está em 17,2%, e no Rio de Janeiro em 20,8%. Segundo Andre Salata, da PUCRS, “essas proporções estão correlacionadas com o nível socioeconômico das unidades da federação. Em estados mais ricos, as famílias têm mais recursos para pagar pelo trabalho doméstico, fazendo a pressão sobre as mulheres cair um pouco. Mesmo assim, os dados continuam preocupantes, como no caso do Rio Grande do Sul”, conclui.

Divulgado neste mês de março, o Mês da Mulher, o estudo completo pode ser acessado aqui: https://www.pucrs.br/datasocial/wp-content/uploads/sites/300/2024/03/Des_Ge%CC%82nero_RS_2024_slides_04_03.pdf