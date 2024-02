Cantor Wanderley Andrade faz Praça da Revolução tremer em show histórico

Do brega ao Rock, o cantor Wanderley Andrade, atração nacional do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco, agitou a segunda noite de folia na Praça da Revolução, ocorrida nesse sábado, 10. Uma multidão com pessoas de todas as idades lotou o centro da cidade.

A organização municipal afirmou que a apresentação reuniu cerca de 40 mil pessoas. O início do espetáculo musical contou com os grandes sucessos do artista, como o “traficante do amor” e “conquista”, hits que fizeram sucesso no início dos anos 2000, época na qual Andrade chegou a fazer inúmeros shows na capital.

Logo no início da apresentação, alguns fãs subiram ao palco. O prefeito Tião Bocalom fez um dueto com o artista e também soltou a voz ao som da música “Garçom”, do Rei do Brega, Reginaldo Rossi.

Em seguida, Wanderley cantou outros clássicos do seu repertório e levou o público em um dueto histórico com o prefeito da cidade, Tião Bocalom.

Na parte final do show, o artista ainda cantou músicas clássicas do rock internacional – da banda americana, Bon Jovi.