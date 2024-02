Viradouro é campeã do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro de 2024

A Unidos da Viradouro venceu, nesta quarta-feira (14), o grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Esse é o terceiro título da agremiação de Niterói, que também foi campeã em 2020 e 1997. A escola também foi a vice-campeã de 2023.

A agremiação foi a última escola a desfilar na Sapucaí na segunda noite de desfiles do RJ, que aconteceu na segunda-feira (12). Com o enredo “Arroboboi, Dangbé”, a Viradouro apostou no culto ao vudum serpente como trunfo. O desfile, assinado pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, contou a história das sacerdotisas voduns, mulheres escolhidas e iniciadas em ritos de louvor à serpente sagrada.

O segundo lugar ficou para a Imperatriz Leopoldinense, que venceu no ano passado e a Grande Rio ficou com a terceira posição.

Vale citar que nesta quarta-feira (14), a direção das escolas Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense, Mocidade e Beija-Flor enviaram à Liesa um documento pedindo punição à Viradouro por uma possível irregularidade na sua Comissão de frente, durante o desfile.

No início da apuração, foi informado pelo presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, que a Liga aceitou os recursos, analisará os pedidos, e divulgará o resultado até esta quinta (15).

As escolas alegam que a rival tinha mais integrantes que o permitido na ala e o regulamento prevê perda de até 0,5 na pontuação da agremiação. Entretanto, mesmo que a escola levasse a penalidade, não faria diferença, já que ela venceu com uma diferença de 0,7 em relação ao segundo lugar.

Apuração

A apuração para eleger a escola de samba campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro aconteceu nesta quarta-feira (14). Ao todo, doze escolas de samba cruzaram a Marquês de Sapucaí no domingo (11) e na segunda-feira (12) e foram avaliadas em nove quesitos, por quatro jurados.

A nota mais baixa atribuída para cada escola em cada quesito é descartada. Ao fim da apuração, as seis primeiras colocadas se credenciarão a voltar para o Desfile das Campeãs, no sábado (17), e a última colocada será rebaixada e desfilará na Série Ouro em 2025.

Na ordem, os quesitos que foram avaliados foram: Alegorias e Adereços, Bateria, Evolução, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Comissão de Frente, Enredo, Harmonia, Samba-Enredo e Fantasias. Vale mencionar que o último quesito é essencial para o desempate.

Nas regras obrigatórias, comissão de cronometragem, dispersão e direção artística, nenhuma escola foi penalizada, sendo assim, todas começaram na apuração em pé de igualdade.

O primeiro quesito Alegorias e Adereços já começou com jurados mais criteriosos e algumas notas 9,6 e 9,7 foram distribuídas. No final, apenas três escolas terminaram com a pontuação máxima, são elas: Grande Rio, Unidos de Vila Isabel e Unidos do Viradouro.

Bateria foi a segunda categoria a ser avaliada e as notas começaram a crescer. 10 agremiações finalizaram o quesito com a nota máxima, ou seja, 30 pontos. Apenas Unidos do Porto da Pedra e Portela ficaram com décimos a menos.

A terceira avaliada foi a Evolução, que representa a fluência da apresentação. Grande Rio, Unidos da Tijuca, Imperatriz Leopoldinense, Portela, Unidos de Vila Isabel e Unidos do Viradouro terminaram com nota máxima.

Mestre-Sala e Porta-Bandeira foram avaliados na sequência. A dupla de oito escolas ficaram com a máxima nesse quesito. Unidos da Tijuca, Portela, Unidos de Vila Isabel e Porto da Pedra ficaram com décimos a menos.

Em Comissão de Frente, apenas Grande Rio, Estação Primeira de Mangueira, Unidos do Tuiuti e Unidos do Viradouro gabaritaram no quesito.

O sexto quesito avaliado foi Enredo e novamente, alguns décimos foram descontados. Apenas Portela, Unidos de Vila Isabel e Unidos do Viradouro terminaram com 30 pontos. O quesito foi um divisor de águas e deu um empurrão ao Viradouro, que acabou assumindo o primeiro lugar.

Harmonia foi avaliada na sequência. Apenas Acadêmicos do Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense, Estação Primeira de Mangueira e Unidos do Viradouro terminaram com nota máxima.

O penúltimo quesito avaliado foi Samba-Enredo. Acadêmicos do Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense, Portela, Estação Primeira de Mangueira e Unidos do Viradouro garantiram os 30 pontos.

O último quesito foi Fantasias, onde quatro escolas atingiram a nota máxima. Inclusive a campeã, que gabaritou no quesito com quatro notas 10.

Série Ouro

A escola Unidos do Porto da Pedra foi rebaixada para a Série Ouro, após receber a menor nota e ficar em último lugar na colação geral do Grupo Especial.

Confira a classificação completa:

1.Unidos de Viradouro – 270 pontos

2.Imperatriz Leopoldinense – 269,3 pontos

3.Acadêmicos do Grande Rio – 269,2 pontos

4.Acadêmicos do Salgueiro – 269,0 pontos

5.Portela – 268,9 pontos

6.Unidos de Vila Isabel – 268,8 pontos

7.Estação Primeira de Mangueira – 268,8 pontos

8.Beija-Flor – 268,5 pontos

9.Unidos do Tuiuti – 268,3 pontos

10.Mocidade Independente de Padre Miguel – 267,2 pontos

11.Unidos da Tijuca – 265,7 pontos

12.Unidos do Porto da Pedra – 264,9 pontos

Nesta terça-feira (13), aconteceu a apuração do Grupo Especial de São Paulo, que anunciou a Mocidade Alegre como bicampeã.