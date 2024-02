Confusão entre polícia e Foliões marca carnaval do São Francisco

Vídeos que circulam na internet mostram um confronto entre policiais militares e populares em um evento carnavalesco realizado na noite desta sexta-feira, 16, no bairro São Francisco, em Rio Branco. As imagens mostram policiais usando tonfas (cassetetes) contra um grupo de pessoas, que revidam e chegam a derrubar um dos militares.

Procurada, a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Acre, por meio do capitão Souza Júnior, encaminhou nota prestando esclarecimentos sobre o ocorrido. De acordo com o comunicado, o incidente foi causado pela tentativa de um grupo de pessoas de entrar à força no ambiente após o encerramento do evento, “desobedecendo, xingando e empurrando os policiais que estavam no perímetro.”

Confira a íntegra da nota da PM:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Polícia Militar do Acre (PMAC) vem a público esclarecer alguns pontos em relação aos vídeos que estão circulando nas redes sociais, referentes a um incidente ocorrido na noite de sexta-feira, 16 de fevereiro, no bairro São Francisco, durante o evento denominado “Carnaval da Família”:

1. Durante o evento “Carnaval da Família”, evento promovido por iniciativa particular, a Polícia Militar do Acre (PMAC) esteve presente para manter a segurança e controlar o acesso ao local. Um grupo de pessoas tentou entrar à força no ambiente após o encerramento do evento, desobedecendo, xingando e empurrando os policiais que estavam no perímetro;

2. Durante o tumulto, um policial militar foi derrubado e machucado, sendo prontamente atendido no pronto-socorro e liberado após receber cuidados médicos. Os policiais presentes continuaram a manter a ordem, usando tonfas para dispersar os indivíduos que causavam a desordem;

3. Após a intervenção, a situação foi controlada e a ordem restaurada. A PMAC reafirma seu compromisso em garantir a segurança e a ordem, prezando pela paz e o respeito mútuo.

