Policial se disfarça de ursinho para prender suspeitas de tráfico de drogas no Peru

Um agente da PNP (Polícia Nacional do Peru) se vestiu de ursinho, em pleno Dia de São Valentim (o Dia dos Namorados no país), para prender uma traficante de drogas procurada em um distrito de Lima, no Peru. No país, a data é comemorada nesta quarta-feira (14).

O que se sabe

Um vídeo da captura, gravado por um dos agentes da PNP, se espalhou pelas redes sociais. Ele mostra o momento em que o policial, vestido de ursinho e com um laço de fita na cabeça, surge na rua onde morava a suspeita, segurando um cartaz em uma mão e um balão em forma de coração na outra. “Você é minha razão para sorrir”, dizia a placa.

Ele grita o nome da mulher, que surge no alto de uma escada caracol, do lado externo de uma residência, no distrito de San Martín de Porres, província de Lima. Segundo informou a polícia ao canal de TV America Noticias, ela pensou que seu namorado, um perigoso traficante foragido da Justiça, havia contratado a surpresa para ela.

Ela desce, se aproxima do ursinho para receber um presente anunciado e acaba imobilizada e presa. Outro agente invade a residência da mulher e acaba prendendo uma jovem que, segundo a polícia, é filha da suspeita e trabalharia com ela. No imóvel, foi encontrada uma grande quantidade de drogas.

Walter Palomino, chefe do Esquadrão Verde da PNP, disse que a polícia vem utilizando datas especiais, como Natal, Halloween e Dia de São Valentim, para combater o crime. “Essa estratégia com o ursinho foi uma falsa surpresa para a vendedora de drogas. Ela pensou que tinham trazido um presente para ela, saiu do imóvel e foi assim que a capturamos”, explicou.

Veja vídeo: