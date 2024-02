Vídeo mostra vereador esbravejando contra encarregado da balsa de Xapuri

Um desentendimento entre o vereador Alcemir Teodózio e o encarregado do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Wellington Tomé, ocorrido nesta quinta-feira, 15, por volta das 15h, resultou em boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia local.

De acordo com Tomé, a confusão se iniciou após o vereador ter sido questionado por não ter descido de seu carro durante a travessia do rio, um procedimento de segurança do serviço. Segundo ele, Alcemir disse inicialmente que havia passado a noite em um velório, estando cansado para descer do carro, e depois disso afirmou que o veículo estava com problemas.

Em decorrência das alegações do vereador, Wellington Tomé disse ter afirmado que Alcemir “prega o que não vive”, pois dias antes ele havia enviado um documento à Marinha pedindo providências relacionadas à segurança da embarcação.

A frase teria desencadeado a revolta do vereador que se alterou e passou a ofender verbalmente o servidor público. Um vídeo que foi disponibilizado pelo encarregado mostra Alcemir na rampa que dá acesso à balsa esbravejando e chamando o Tomé de “palhaço” enquanto o segue em direção à embarcação.

O vereador Alcemir Teodózio foi procurado para falar sobre o assunto, mas não se manifestou até o fechamento deste material. O espaço segue à disposição dele caso resolva dar a sua versão a respeito dos fatos.

VEJA O VÍDEO: