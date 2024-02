Vasco bate o Botafogo no Nilton Santos e entra no G4 do Carioca

Em Clássico da Amizade para lá de movimentado, o venceu o por 4 a 2, no Estádio Nilton Santos, na tarde deste domingo (18), pela nona rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Cruzmaltino ganhou duas posições e entrou no G4, enquanto o Glorioso saiu da zona de classificação para o mata-mata do Cariocão.



O Botafogo foi melhor no primeiro tempo, mas não aproveitou. A equipe saiu na frente com um belo gol de Carlos Eduardo, que finalizou bem de fora da área, após pivô de Tiquinho, e abriu o placar. O Vasco não demorou a empatar: Dimitri Payet deu belo passe para Pablo Galdames, que não desperdiçou. A etapa inicial terminou 1 a 1.

O segundo começou e o Gigante da Colina precisou de menos de um minuto para virar: aos 40 segundos, Lucas Piton apareceu bem dentro da área e não perdoou. O Botafogo acusou o golpe e não conseguiu se encontrar durante boa parte da metade final da partida. Pablo Vegetti ainda marcou duas vezes para garantir o triunfo para o Vasco.



Já nos últimos minutos da partida, com o Botafogo esboçando uma reação, Eduardo anotou um golaço de bicicleta. O Glorioso tentou correr atrás do empate, mas não conseguiu.

Agora, o Vasco está na terceira colocação na tabela de classificação do Cariocão 2024, com 16 pontos, dois a menos que o (2º) e cinco atrás do . Já o Botafogo parou nos 14 pontos e caiu para a quinta posição.

Por 90 MIN