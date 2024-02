Valencia faz “plano contra racismo” para volta de Vini Jr. ao Mestalla

Valencia e Real Madrid irão se enfrentar, neste sábado (29/2), às 17h, pelo Campeonato Espanhol. A partida marca o retorno de Vini Jr. ao estádio Mestella, onde sofreu fortes ataques racistas nove meses atrás.

Segundo o The Athletic, Valencia e a organização do Campeonato Espanhol elaboram estratégias para evitar novos ataques racistas ao brasileiro. As partes vêm realizando reuniões frequentes para reposicionamento da imagem do clube depois do caso de racismo generalizado contra Vini Jr.

O Valencia quer que a volta de Vini Jr. ao estádio seja com um clima respeitoso e positivo. O diretor corporativo do Valencia, Javier Solis, contatou o diretor de relações institucionais do Real Madrid, Emilio Butragueno, para explicar os preparativos. Além disso, está sendo preparada a mensagem “Mestalla é a casa de todos”.