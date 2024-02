Unidos do Fuxico leva público ao delírio ao homenagear a cachaça na avenida

O bloco carnavalesco Unidos do Fuxico, das comunidades do bairro Cidade Nova e Quinze, se apresentou no carnaval 2024 com um enredo sobre a alegria da cachaça, de composição de Chagas Fernandes e Aryson Fernandes na noite desta terça-feira, 13. O título da canção é “Cachaça Faz a Alegria do Povo e Deixa os Fuxiqueiros Felizes” foi entoada pela comunidade durante do desfile na Avenida Getúlio Vargas.

A Rainha da bateria, Andressa Pinck, foi o grande destaque do desfile ao ficar fantasiada com a popular “buchudinha” pendurada na cabeça.

Segundo Wellington Fraga, um dos representantes do bloco, a canção retrata a produção da bebida originada da cana-de-açúcar, que se tornou popular entre os brasileiros. “A música fala sobre os engenhos que produzem a aguardente, e também cita o consumo dessa bebida que desperta a vontade e a alegria do povo “FIFI” (fuxiqueiro)”, disse.

FOTO: SÉRGIO VALE