Unidos do Fuxico é o grande bloco campeão do carnaval 2024 em Rio Branco

O bloco carnavalesco Unidos do Fuxico, das comunidades dos bairros Cidade Nova e Quinze, foi o grande campeão do desfile de blocos carnavalescos de 2024 em Rio Branco. O resultado foi anunciado na madrugada desta quarta-feira, 14, após as comunidades se apresentarem no último noite de carnaval na Avenida Getúlio Vargas, em frente a Praça da Revolução.

O Unidos do Fuxico obteve 119,6 pontos e se consagrou tricampeão neste carnaval. O segundo colocado foi o Bloco 6 é Demais com 118,8 pontos, seguido pelo Bloco Sem Limite com 116,5 pontos.

O grande campeão se apresentou no carnaval 2024 com um enredo sobre a alegria da cachaça, de composição de Chagas Fernandes e Aryson Fernandes na noite desta terça-feira, 13. O título da canção é “Cachaça Faz a Alegria do Povo e Deixa os Fuxiqueiros Felizes” foi entoada pela comunidade durante o desfile na Avenida Getúlio Vargas.

A Rainha da bateria, Andressa Pinck, foi o grande destaque do desfile ao ficar fantasiada com a popular “buchudinha” pendurada na cabeça. Ela também se consagrou vitoriosa na internet ao se tornar a musa do carnaval do ac24horas em 2024 ao obter mais de 48% dos 16 mil votos computados na disputa.