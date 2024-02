Um dia antes de morrer, Navalny teve audiência em tribunal e fez piada com juiz

Alexei Navalny brincou com um juiz de um tribunal no oeste da Rússia sobre como ele estaria com pouco dinheiro na quinta-feira (15), um dia antes de ter a morte anunciada pelo serviço penitenciário russo.

O principal crítico do Kremlin compareceu ao tribunal por meio de videoconferência.

“Vou lhe enviar o número da minha conta bancária para que você possa ‘aquecê-la’ um pouco com seu enorme salário como juiz federal, porque meu dinheiro está acabando”, disse Navalny no vídeo.

“E, por causa da decisão que você tomou, esse dinheiro acabará ainda mais cedo”, destacou Navalny, acrescentando que “toda a prisão” deveria contribuir com o dinheiro.

Registros de um tribunal em Kovrov, na Rússia, na região de Vladimir, confirmam que três audiências foram marcadas para quinta-feira.

Alexei Navalny foi preso e detido quando voltou à Rússia em 2021, onde foi tratado após ser envenenado.

Navalny teve mal súbito, diz serviço penitenciário

O serviço penitenciário da Rússia anunciou a morte de Alexei Navalny nesta sexta-feira (16), alegando que ele teve um mal súbito após uma caminhada.

Também ressaltaram que médicos tentaram reanimá-lo por cerca de meia hora, mas sem sucesso, e que estão investigando o caso.

A mãe de Navalny afirmou que viu o filho pela última vez na prisão na segunda-feira (12) e ele estava “saudável e alegre”, segundo comentou ao canal de notícias independente russo Novaya Gazeta.

Quem é Alexei Navalny

Alexei Navalny tinha 47 anos e era conhecido como o principal opositor ao regime de Vladimir Putin, tendo organizado protestos de rua expondo acusações de corrupção no Kremlin e na economia russa.

Manchetes do mundo inteiro noticiaram o envenenamento de Navalny, em 2020, que o deixou em estado grave. O governo alemão disse que ele foi envenenado com um agente químico nervoso chamado Novichok, conclusão que foi posteriormente apoiada por outros dois laboratórios na França e na Suécia.

O opositor retornou à Rússia em 2021 e foi rapidamente preso por acusações que negou, dizendo que possuem motivação política, ficando detido desde então.

As preocupações com o bem-estar do opositor de Putin ficaram mais intensas depois que ele foi transferido para uma colônia penal ao norte do Círculo Polar Ártico.

Saiba mais sobre a vida de Navalny, seu envenenamento e as condições que enfrentava na prisão nesta matéria.