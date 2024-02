Ucrânia triplica produção de armas e planeja expandir arsenal no 3º ano de guerra

A Ucrânia triplicou a sua produção de armas em 2023 e 500 empresas trabalham agora no setor de defesa do país, disse no domingo (25) o ministro das Indústrias Estratégicas de Kiev.

Kiev está à procura de formas de reforçar as suas defesas contra a invasão de Moscou, que fez dois anos no sábado (24), nomeadamente através do aumento da produção e inovação de armas nacionais.

Oleksandr Kamyshin disse durante uma conferência televisionada em Kiev que 100 empresas estatais e 400 empresas privadas estavam envolvidas no esforço, e que a Ucrânia planeja “aumentar consideravelmente a produção de munições” neste ano.

Num discurso separado, o ministro digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, disse que 90% dos drones usados ​​no campo de batalha contra as forças russas foram produzidos na Ucrânia.

O ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, disse durante a conferência que nem uma única arma atravessou a fronteira da Ucrânia para a União Europeia durante os dois anos de invasão em grande escala da Rússia.