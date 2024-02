Tricampeãs! Corinthians derrota Cruzeiro e vence a Supercopa do Brasil feminina

O Cruzeiro balançou as redes do time paulista no começo da partida. Porém, com o auxílio do VAR, a arbitragem assinalou impedimento no início da jogada. Apesar da pressão corinthiana, as Cabulosas chegavam com perigo nos contra-ataques, principalmente com Byanca Brasil. As Brabas também assustaram a defesa cruzeirense, com finalizações de Duda e Portilho. Aos 42, depois de escanteio, Millene quase encobriu a goleira da Raposa, em tentativa de cabeça. Na última chance do primeiro tempo, Portilho finalizou com perigo, mas acertou a rede cruzeirense pelo lado de fora.

Segundo tempo

O Corinthians abriu o placar com dois minutos em cobrança de falta. Duda bateu, a bola passou no meio da barreira e surpreendeu a goleira Taty. Por pouco, as Brabas não fizeram o segundo gol com Portilho, que acertou o travessão cruzeirense. Yasmin, também batendo falta, quase ampliou para as donas da casa. Aos 30, Vic Albuquerque, de bicicleta, obrigou a goleira do Cruzeiro a fazer grande defesa e impedir o gol corinthiano. Aos 41, Byanca Brasil balançou as redes do time paulista. Novamente com o auxílio do VAR, a arbitragem anulou o gol cruzeirense. E ficou nisso: Corinthians 1 x 0 Cruzeiro

Públcio recorde na Supercopa Feminina

Público pagante: 33.175

Público total: 33.424 (com imprensa)

Renda: R$ 750.268,20 Coloca na agenda

Corinthians e Cruzeiro voltam a campo para a disputa do Campeonato Brasileiro Feminino que começa em março. A CBF deve divulgar a tabela da competição nos próximos dias.



