Acidente deixa 3 pessoas feridas após colisão entre carros em BR; vítimas são encaminhadas ao PS

Um acidente aconteceu na noite deste sábado, (10), na BR 364, próximo a Vila Custódio Freire.

Segundo informações repassadas, dois veículos trafegavam no mesmo sentido, retornando para Rio Branco, quando no trecho entre a Vila Custódio Freire e Conjunto Universitário, o motorista de um carro Gol de cor vermelho, identificado por Wesley Martins Santos, de 30 anos, não percebeu que logo a frente trafegava um veículo Ford Fiesta de cor cinza e colidiu violentamente na traseira, com o forte impacto os veículos ficaram totalmente destruídos.

O carro Ford Fiesta era conduzido por um homem identificado por Arthur Alexandre de Lima Moraes, de 36 anos, e os passageiros identificados por Amarildo e Ana Caiana Bernardo de Lima, de 28 anos.

O corpo de bombeiros foi acionado, a informação seria que haviam pessoas presas às ferragens, porém quando os militares chegaram ao local, não havia pessoas presas às ferragens, eles prestaram os primeiros socorros.

A viatura do suporte básico do SAMU e a viatura do suporte avançado foram ao local, fizeram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Wesley Martins deu entrada no Setor de Traumatologia para maior avaliação com possível fratura no quadril, um corte na cabeça, Arthur Alexandre sofreu um trauma abdominal e uma fratura do joelho esquerdo, já Ana Caiama se queixava de dores abdominais, ambos estáveis, lúcidos e orientados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), esteve no local, isolou a área para os trabalhos de perícia, onde irá determinar as causas do acidente.