Toffoli manda investigar atuação da ONG Transparência Internacional no Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, determinou nesta segunda-feira (5) uma investigação sobre atuação da organização não governamental (ONG) Transparência Internacional no Brasil.

Conforme o ministro, será investigado “eventual apropriação indevida de recursos públicos” pela organização e “seus respectivos responsáveis”.

A ONG teve atuação próxima com procuradores da operação Lava Jato.

O pedido de apuração foi feito pelo deputado Rui Falcão (PT) e estava no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Atendendo a uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro Humberto Martins determinou o envio do caso ao Supremo.

No pedido, Falcão acusa procuradores do Ministério Público Federal (MPF) de supostos crimes e violações de deveres. Ele citou ligações do órgão com a Transparência Internacional com o fim de desenvolver ações de “combate à corrupção”.

Conforme o congressista, a ONG atuaria na qualificação de uma entidade privada que seria criada para administrar parte do dinheiro de um fundo que seria criado com parte dos valores pagos pelo grupo J&F em seu acordo de leniência. O arranjo foi derrubado pelo ministro Alexandre de Moraes, em 2019.

A CNN tenta contato com a Transparência Internacional, mas ainda não teve retorno.