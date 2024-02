Todos os afluentes do Rio Acre apresentam subida de nível no interior

Foto: Whidy Melo/Ac24horas

Com o Rio Acre medindo 13,18m na manhã desta sexta-feira, 23, de acordo com verificação feita na capital acreana pela Defesa Civil de Rio Branco às 6h, os demais afluentes do manancial seguem subindo no interior do estado.

De acordo com os dados, em Assis Brasil o nível marcou 11,28m em Brasiléia 10,20m, em Xapuri a marca é de 12,24m, em Capixaba o Rio marcou 11,16m, no Espalha o nível é de 7,43m, no Riozinho do Rola o nível é de 10,40m e em Porto Acre o Rio chegou a 9,97m.

Os números mostram que nas últimas 24 horas, o Rio Acre apresentou um aumento superior a 5m em Rio Branco. Com o aumento nos afluentes no interior do estado, a perspectiva é de que o manancial na capital suba ainda mais nas próximas horas e ultrapasse a cota de transbordamento.