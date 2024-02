Justiça do Acre publica edital de consulta para estagiários aprovados em processo seletivo

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) abriu nesta sexta-feira, 2, o Edital n.º 02/2024 de consulta às candidatas e candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da Comarca de Rio Branco, sobre a possibilidade de preencherem as vagas de estagiário de nível de graduação na Comarca de Bujari.

O requerimento de interesse deve ser enviado até quinta-feira, 8, para o e-mail: gedep@tjac.jus.br ou entregue na Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (Gedep), localizada na rua Tribunal de Justiça, bairro Via Verde, demonstrando a possibilidade de preencher as vagas na Comarca de Bujari.

As vagas existentes serão preenchidas segundo a ordem de classificação e critérios constantes no Edital n.º 12/2022. A candidata ou o candidato selecionado será oportunamente convocado para apresentação dos documentos necessários à contratação.

Segundo o certame, a não manifestação no prazo assinalado será considerada como desistência à vaga. A íntegra do documento está disponível na edição n.º 7.471 do Diário da Justiça (pág. 142), desta sexta-feira, 2.

