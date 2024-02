Time do CRB desembarca no Acre para duelo contra o Rio Branco

Foto: Ailton Cruz

A equipe do CRB-AL desembarcou no Acre nessa segunda-feira, 19, para encarar nesta quarta-feira, 21, o Rio Branco pela primeira fase da Copa do Brasil, às 21h30, no Estádio Florestão.

O time regatiano joga pelo empate para avançar de fase. Nesta terça-feira, 20, a equipe faz um treino no Campo B do Florestão na capital acreana.

O CRB disputou no final de semana seu oitavo jogo até agora na temporada, atuando pelo estadual e a Copa do Nordeste. É o líder nas duas competições, com 13 e 7 pontos, respectivamente, e vem de seis vitórias e dois empates.

á a equipe do Rio Branco ainda não definiu o time que deverá encarar a equipe alagoana.