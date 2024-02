Prefeito Tião Bocalom quer recapear 100 km de ruas e fala em combate a dengue

FOTO: SÉRGIO VALE

O prefeito Tião Bocalom afirmou na noite desta sexta-feira, 9, logo após a escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval de Rio Branco, que a estrutura da prefeitura se empenhou na organização e no resgate do carnaval popular na Praça da Revolução para fazer a melhor festa possível.

“Muito feliz, uma festa linda dessas que, pelo menos, eu tô ouvindo das pessoas. Eu vi o primeiro carnaval aqui na avenida em 1987. De qualquer forma nós estamos resgatando essa tradição, que aqui a festa foi feita pela última vez em 2002. E coisa boa é resgatar tradição, e o povo está feliz”, disse Bocalom.

Sobre a organização do carnaval neste ano, Bocalom disse que esse evento teria que ser o melhor e por isso pediu o envolvimento de suas equipes para promover a melhor festa possível, com monitoramento e segurança. “O que a gente quer é alegria. Tristeza ficou na pandemia”, afirmou.

Bocalom também falou sobre as expectativas da prefeitura para a chegada do chamado “engenheiro verão”, com relação à execução de obras. De acordo com ele, a “operação verão” da prefeitura ocorre nos 365 dias do ano com frentes de serviços em vários pontos da cidade. “Vamos recapear mais de 100 km de ruas na nossa capital”, disse.

O prefeito aproveitou para fazer um apelo à população com relação à ameaça da dengue. “A gente está pedindo o tempo todo. Ajude, pois o mosquito está mais dentro das casas e dos quintais. Nós não queremos que as pessoas morram, então vamos matar o mosquito para que ele não mate a gente”, enfatizou.