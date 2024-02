Son machucou o dedo em briga com companheiros de Coreia do Sul

“Causamos grande decepção aos torcedores de futebol que sempre apoiam nossa seleção. Eu realmente sinto muito”, disse Lee.

“Eu deveria ter assumido a liderança e seguido as instruções dos meus companheiros, mas sinto muito por mostrar aos torcedores de futebol uma imagem ruim. Peço desculpas às muitas pessoas que ficaram desapontadas comigo. De agora em diante, tentarei ajudar meus irmãos a se tornarem melhores jogadores e pessoas”, acrescentou.

Após retornar do torneio no Catar, Son saiu do banco de reservas na partida do Tottenham contra o Brighton, no sábado (10), pela Premier League, com os dedos indicador e médio da mão direita enfaixados.

O jogador de 31 anos ajudou o Tottenham a garantir a vitória por 2 a 1 com uma assistência aos 51 minutos do segundo tempo para Brennan Johnson.