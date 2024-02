Sobrinho da ministra Marina Silva é assassinado a tiros em Rio Branco

Por Davi Sahid

O jovem Cauã Nascimento Silva, 19 anos, que foi morto a tiros na tarde desta terça-feira, 6, dentro de uma residência situada na rua Baguari, no bairro Taquari, em Rio Branco, é sobrinho de segundo grau da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A informação foi confirmada por familiares da vítima ao Ecos da Notícia.

Segundo a polícia, Kauan estava em casa quando três criminosos não identificados chegaram em motocicletas, invadiram a casa, foram até o quarto e efetuaram vários diparos na vítima, que foi atingida com quatro tiros no peito e um no braço. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do Perito Criminal e em seguida colheram as características dos autores do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos. A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções.

O caso segue inicialmente sob investigações dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Kauan, que já se encontrava sem vida.