Sistema hidrológico começa a emitir boletins de alerta sobre o Rio Acre

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) iniciou, nessa quinta-feira (22), a emissão de boletins de alerta do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre (SAH Acre), que contemplam com previsões três municípios do Acre: Brasiléia, Rio Branco e Xapuri.

Devido ao grande volume de chuvas observado na região, o nível do rio, em algumas estações, subiu e se aproxima da cota de alerta e transbordamento na capital, o que representa possibilidade elevada de ocorrência de inundações. O cenário disparou a emissão de boletins de alerta hidrológico.

Com o instrumento, o SGB informa sobre os níveis que o rio deve atingir nesses municípios e possibilita a antecipação de cenários nas cidades localizadas nas bacias. Desse modo, o SGB auxilia defesas civis e órgãos municipais nas atividades de prevenção e apoio às populações afetadas por inundações.

Por meio das chamadas “Cotas de Referência”, o SGB informa sobre os impactos associados aos níveis dos rios.

Sistema de cotas:

Cota de Atenção: possibilidade moderada de ocorrência de inundação;

Cota de Alerta: possibilidade elevada de ocorrência de inundação;

Cota de Inundação: primeiros danos podem ser observados no município;

Cota de Inundação Severa: danos severos ao município.

Acesse o boletim aqui https://www.sgb.gov.br/sace/