Show surpresa do Cobras Dance leva público ao delírio no encerramento do carnaval

Eles não estavam na programação oficial da prefeitura de Rio Branco, mas pouco depois das 23 horas os Cobras Dance apareceram de surpresa na noite desta terça-feira, 13, para agitar ainda mais o encerramento do carnaval realizado na Praça da Revolução.





O público foi ao delírio com a chegada do grupo que marcou gerações no estado do Acre. Eles cantaram os maiores sucessos do trio e dançaram as famosas coreografias.

Quem assistia não ficou parado. O grupo começou a se apresentar quando Neguinho da Beija-flor encerrava o show no Gameleira.