Sesc Rio Branco retorna atividades de karatê em fevereiro no estado do Acre

Foto: reprodução/SESC

O Serviço Social do Comércio no Acre retorna às atividades de karatê na segunda-feira (5) no Sesc Bosque. As aulas acontecem todas às segundas, quartas e sextas, das 8h às 18h50 para alunos entre 7 e 14 anos; e das 19h às 19h50 para turmas a partir dos 15 anos.

O karatê é uma arte marcial milenar japonesa e com grande influência chinesa que ensina técnicas de ataque e defesa pessoal com as mãos desarmadas. A luta, que combina golpes como socos, pontapés, bofetadas e joelhadas, tem enormes benefícios para o corpo, mente e espírito.

O esporte, diz o Sesc, proporciona grande condicionamento cardiovascular e muscular, desenvolve a coordenação motora e visual e a mobilidade das articulações. Ele ajuda também no desenvolvimento da paciência, disciplina, perseverança e compreensão, bem como na concentração e foco, além de contribuir na construção da confiança, e no desenvolvimento do autocontrole, da serenidade e da paz. Em um treino puxado, pode-se perder cerca de 800 kcal/h