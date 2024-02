Sena Madureira inicia vacinação contra dengue em crianças de 10 a 11 anos

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Podemos), participou na manhã desta sexta-feira, 16, da abertura da campanha de vacinação contra a dengue em crianças de 10 e 11 anos, conforme determina o Ministério da Saúde (MS).

O município, um dos 11 no Acre que vai aplicar a vacina, recebeu 1.590 doses da vacina do Governo do Estado, para atender a zona urbana e rural.

As unidades de referência para a vacinação são Aguinaldo Nunes, localizada no Bairro Pista e Lauro Fontes, situada no bairro Cidade Nova.

Kiara Lorrany e Lunna Lara foram as primeiras crianças a serem vacinadas contra a dengue no município.

O secretário municipal de saúde, Donizety Fernandes, esteve presente nas unidades e destacou o início da vacinação. “As doses chegaram ontem à tarde e prontamente na data de hoje, já começamos o processo de imunização das nossas crianças, sem perder tempo, para tentarmos diminuir os casos da doença em nossa cidade”, disse.

Os pais ou responsáveis devem procurar as unidades de saúde de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 14h às 17h com a carteirinha de vacinação ou cartão do SUS”.

Estiveram presentes o vereador Alípio Gomes, representando a Câmara Municipal, a coordenadora municipal de imunização, Ana Lúcia, enfermeiros e agentes comunitários de saúde.