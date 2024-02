Secretaria da Mulher visita Centro de Atenção Psicossocial durante campanha Não se Cale

“Foi um debate de grande relevância, para tratarmos o tema da melhor forma possível e não sermos omissos”, avaliou Yara Costa, gerente de Assistência da unidade Manoel Julião do Centro de Atenção Psicossocial (Caps III), em Rio Branco, que, na manhã dessa sexta-feira, 16, recebeu a equipe da Secretaria da Mulher do Acre (Semulher) em mais uma ação da campanha Não Se Cale.

Foi a primeira visita da pasta pela campanha após o período do Carnaval, que prestou esclarecimentos à equipe do centro sobre assédio moral e sexual no trabalho e as formas de denúncia.

“A palestra esclareceu sobre o conhecimento que não temos aprofundado. Por exemplo, foi informado sobre a Ouvidoria, que é onde podemos denunciar e para onde a vítima pode ser encaminhada”, contou a servidora.

A psicóloga da Semulher, Luzivera Batista, atestou que a Semulher vem buscando quebrar a questão do assédio, tanto moral quanto sexual no ambiente de trabalho: “Nosso principal papel é levar informações para essas instituições”, disse.

Para denunciar, obter informações ou solicitar uma palestra da campanha Não Se Cale, pode-se entrar em contato com a Secretaria do Estado da Mulher, pelo número de telefone: (68) 9 9605-0657. No período da tarde da sexta-feira, 16, a pasta realiza a mesma ação em Brasileia.